01 марта 2024, 13:32
Более 20 групповых ударов нанесли по объектам ВПК Украины с 24 февраля по 1 марта
ВС РФ нанесли 23 групповых удара по по объектам ВПК Украины за неделю
Подразделения ВС России с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины. Все назначенные цели успешно поразили, заявили в Минобороны.
Групповые удары наносили высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, занимающиеся производством разведывательно-ударных БПЛА, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ.
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Также российские бойцы ударили по пунктам дислокации подразделений противника, формирований националистов и иностранных наемников.
«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, за неделю с 24 февраля по 1 марта средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиабомбы JDAM, 35 реактивных снарядов HIMARS и 639 беспилотников ВСУ.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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