Спецоперация 19 января 2024, 18:02 Более 20 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю Минобороны: 21 украинский военный сдался в плен за неделю бойцам ВС России РИА «Новости»

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За неделю в плен российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации сдался в плен 21 боец ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Из них 14 человек — на Южно-Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

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На этом участке группировка «Восток» отразила атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Авиация и артиллерия ударила по украинским подразделениям в районах Парасковиевки и Павловки.

ВСУ за неделю лишились до 965 человек убитыми и ранеными, двух танков, шести боевых бронемашин, пусковой установки ЗРК «Стрела-10», 24 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.

Минобороны сообщало, что по ВПК Украины и позициям ВСУ нанесли 17 групповых ударов. Противника атаковали в том числе при помощи высокоточного оружия.