В плен сдались уже 1908 украинских националистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии министерства в пятницу, 20 мая. Об этом написало РИА «Новости».

Блокирование «Азовстали» продолжается. Ранее оружие сложили 1387 украинских морпехов, напомнил Шойгу.

Он также рассказал об освобождении мирных жителей, которых националисты удерживали на территории комбината.

«Спасены 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — доложил глава оборонного ведомства.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «360» предположил, что массовая сдача в плен боевиков с «Азовстали» увеличит темпы освобождения территории, захваченной украинскими националистами. По словам эксперта, бойцы, вероятно, осознали, что другого выхода нет и помощи можно ждать только от России.