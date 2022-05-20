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    20 мая 2022, 12:48

    Более 1,9 тысячи украинских боевиков вышли с «Азовстали» — Шойгу

    Глава Минобороны России Шойгу: в плен сдались более 1,9 тысячи украинских боевиков с «Азовстали»

    Оксана Кириллова

    В плен сдались уже 1908 украинских националистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии министерства в пятницу, 20 мая. Об этом написало РИА «Новости».

    Более 1,9 тысячи украинских боевиков вышли с «Азовстали» — Шойгу

    Блокирование «Азовстали» продолжается. Ранее оружие сложили 1387 украинских морпехов, напомнил Шойгу.

    Он также рассказал об освобождении мирных жителей, которых националисты удерживали на территории комбината.

    «Спасены 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — доложил глава оборонного ведомства.

    Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «360» предположил, что массовая сдача в плен боевиков с «Азовстали» увеличит темпы освобождения территории, захваченной украинскими националистами. По словам эксперта, бойцы, вероятно, осознали, что другого выхода нет и помощи можно ждать только от России.