Более 18 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса за сутки

За минувшие сутки в Россию из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали еще 18 583 человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 583 человека, в том числе 1841 ребенок», — сказал военный.

Он также добавил, что с начала спецоперации эвакуировали 1 165 957 человек, в том числе 205 640 детей.

«Государственную границу РФ пересекли 150 тысяч 971 единица личного автомобильного транспорта, в том числе — 2385 за прошедшие сутки», — отметил Мизинцев.

Ранее в Народной милиции ДНР уточнили, что 6 мая с завода «Азовсталь» эвакуировали 51 человека. Это было сделано в три этапа. Сначала на автобусе забрали первую группу из 12 человек, затем вывезли еще 13 мирных жителей. В третью, последнюю группу эвакуированных, вошли 26 человек, их вывезли двумя автобусами.