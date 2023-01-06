Важное 06 января 2023, 14:23 Более 230 украинских военных уничтожили за сутки в ходе спецоперации Минобороны назвало потери ВСУ на всей линии боевого соприкосновения за сутки РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ за сутки уничтожили на четырех направлениях более 230 украинских военнослужащих. Об это сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 50 бойцов. Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области. Помимо потери личного состава, украинские военные лишились танка, трех боевых бронированных машин и трех пикапов.

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На Донецком направлении в ходе успешного наступления ВС РФ потери противника составили за сутки до 80 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российские подразделения нанесли удары по военной технике ВСУ, уничтожив два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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На Купянском направлении за сутки ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Комплексное огневое поражение нанесли в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.

На Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение двум штурмовым группам ВСУ в районе Ямполовки в ДНР. А в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Серебрянки и Григоровки (ДНР) российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, подчеркнули в министерстве. Также ВСУ потеряли четыре пикапа и три боевые бронированные машины.