Спецоперация 13 мая 2023, 14:00 Более 170 объектов инфраструктуры за сутки получили повреждения на Украине На Украине за сутки 175 объектов инфраструктуры получили повреждения Национальная полиция Украины

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На Украине за сутки повредили 175 объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского военного медиацентра со ссылкой на данные ситуационного центра Минобороны.

«По предоставленной ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, <…> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — отметили в медиацентре.

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Мощные взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. В Николаевской области пострадало промышленное предприятие, начался пожар. В Хмельницкой повреждения получил объект инфраструктуры.

В ночь на 13 мая взрывы слышали жители Киевской области. Власти Украины объявляли воздушную тревогу и попросили жителей спуститься в укрытие.

Кроме того, взрыв с последующим пожаром зафиксировали в Соломенском районе столицы Украины. Топливное хранилище уничтожили под Запорожьем.