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    19 мая 2022, 10:49

    Более 1,7 тысячи боевиков с «Азовстали» сдались в плен — Минобороны

    Минобороны России: в плен сдались уже 1730 украинских боевиков с «Азовстали»

    Оксана Кириллова

    Начиная с 16 мая в плен сдались уже 1730 украинских военных с «Азовстали», в том числе 80 раненых. За последние сутки оружие сложил 771 боевик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

    Более 1,7 тысячи боевиков с «Азовстали» сдались в плен — Минобороны

    Также стало известно, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, включая один Bayraktar TB2.

    Российская авиация поразила 58 районов сосредоточения украинской живой силы и техники, уничтожены более 340 националистов.

    ВКС России высокоточными ударами ликвидировали украинский дивизион С-300 в Николаевской области и дивизион комплекса «Бук-М1» в Донецкой Народной Республике.

    В районе населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей уничтожено 15 украинских беспилотников, в частности один БПЛА Bayraktar TB2, и перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

    Ракетные войска и артиллерия успешно нанесли удар по шести пунктам управления, 295 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийским и минометным украинским подразделениям на огневых позициях и двум станции радиоэлектронной борьбы.