Начиная с 16 мая в плен сдались уже 1730 украинских военных с «Азовстали», в том числе 80 раненых. За последние сутки оружие сложил 771 боевик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Также стало известно, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, включая один Bayraktar TB2.

Российская авиация поразила 58 районов сосредоточения украинской живой силы и техники, уничтожены более 340 националистов.

ВКС России высокоточными ударами ликвидировали украинский дивизион С-300 в Николаевской области и дивизион комплекса «Бук-М1» в Донецкой Народной Республике.

В районе населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей уничтожено 15 украинских беспилотников, в частности один БПЛА Bayraktar TB2, и перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия успешно нанесли удар по шести пунктам управления, 295 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийским и минометным украинским подразделениям на огневых позициях и двум станции радиоэлектронной борьбы.