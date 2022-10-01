Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области | 360°

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Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области 145 ошибочно мобилизованных уже вернули домой

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Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области. Из них 145 уже вернули домой из учебного центра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что еще 17 человек находятся на оформлении.

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«145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — написал Гладков на своей странице в сети «ВКонтакте».

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По словам губернатора, за каждой воинской частью в области закреплены сотрудники, которые оперативно рассматривают заявления о нарушениях и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что губернаторы и главы регионов должны обеспечить мобилизованных военнослужащих всем необходимым. С таким призывом к ним обратился глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Он напомнил, что за мобилизацию отвечают не только военные комиссариаты, но и главы муниципальных образований, регионов.

Число выявленных фейков о частичной мобилизации, по данным на 30 сентября, превысило семь миллионов. Созданием и распространением дезинформации сейчас занимаются более 20 тысяч специалистов, в их числе есть украинские провокаторы и представители других стран.

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