Более 16 тысяч жителей Донбасса за сутки пересекли границу с Россией

Свыше 16 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки пересекли границу и оказались в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 тысяч граждан», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в середине февраля. Президент Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С руководством республик РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Глава государства 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине, главными целями которой назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны.