Более 16 тысяч жителей Донбасса за сутки пересекли границу с Россией
ФСБ: более 16 тысяч жителей Донбасса за сутки пересекли границу с Россией
Свыше 16 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки пересекли границу и оказались в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 тысяч граждан», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в середине февраля. Президент Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С руководством республик РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Глава государства 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине, главными целями которой назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны.