Более 150 снарядов ВСУ Украины выпустили по Донецку за утро 17 июня

ВСУ с утра пятницы выпустили по Донецку свыше 150 снарядов различного калибра. В частности, ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.

Украинские силы применили ствольную артиллерию большого калибра, включая калибр стандарта НАТО 155 миллиметров. Под обстрелом оказались центральный Ворошиловский, Петровский, Киевский, Куйбышевский районы города.

Кроме Донецка, также под интенсивными обстрелами в последние дни находятся Горловка, Макеевка, Ясиноватая и другие города ДНР.

Глава республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы Донецка 17 июня велись из шести огневых точек. Все их удалось вычислить и подавить. Однако ВСУ продолжили нападать. По его словам, противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов.