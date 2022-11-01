Более 15 раненых участников спецоперации прошли реабилитацию в медцентре ДВФУ | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 05:39 Более 15 раненых участников спецоперации прошли реабилитацию в медцентре ДВФУ В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине участников спецоперации РИА "Новости"

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В медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит реабилитация военных, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. По словам проректора Олега Пака, команда профессиональных реабилитологов подбирает процедуры в зависимости от диагноза. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

«По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии», — поделился собеседник.

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Результатом терапии является восстановление солдат, возвращение их к обычной жизни. Программу реабилитации прошли 16 человек. В настоящий момент руководство ДВФУ планирует открыть центр реинтеграции военнослужащих в гражданское общество. Они смогут получить психологическую помощь и выбрать востребованную на рынке труда специальность.

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На Украине с февраля ВС РФ ведут спецоперацию. С 10 октября российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры. Накануне в Минобороны России сообщили о поражении всех намеченных целей. Кроме того, системы ПВО ведут борьбу с запущенными украинскими военными дронами.

После ударов со стороны России в Киеве жалуются на нехватку оборудования для ремонта объектов энергетической системы. Эксперты полагают, что таким образом украинские официальные структуры пытаются вновь получить помощь от Запада.