Более 15 раненых участников спецоперации прошли реабилитацию в медцентре ДВФУ | 360°

01 ноября 2022, 05:39
Более 15 раненых участников спецоперации прошли реабилитацию в медцентре ДВФУ
В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине участников спецоперации
В медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит реабилитация военных, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. По словам проректора Олега Пака, команда профессиональных реабилитологов подбирает процедуры в зависимости от диагноза. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.
«По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии», — поделился собеседник.
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Результатом терапии является восстановление солдат, возвращение их к обычной жизни. Программу реабилитации прошли 16 человек. В настоящий момент руководство ДВФУ планирует открыть центр реинтеграции военнослужащих в гражданское общество. Они смогут получить психологическую помощь и выбрать востребованную на рынке труда специальность.
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На Украине с февраля ВС РФ ведут спецоперацию. С 10 октября российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры. Накануне в Минобороны России сообщили о поражении всех намеченных целей. Кроме того, системы ПВО ведут борьбу с запущенными украинскими военными дронами.
После ударов со стороны России в Киеве жалуются на нехватку оборудования для ремонта объектов энергетической системы. Эксперты полагают, что таким образом украинские официальные структуры пытаются вновь получить помощь от Запада.
Специальная военная операция РФ на Украине
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