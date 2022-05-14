Более 120 объектов восстановили после обстрелов в Белгородской области

Специалисты полностью восстановили 124 домовладения, пострадавших в результате обстрелов в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов домовладения. Всего в регионе на сегодня насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений», — заявили в пресс-службе.

Больше всего пострадавших сооружений оказалось в Белгородском районе. Также разрушения зафиксировали и в Грайворонском городском округе. Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести восстановительные работы за максимально короткий срок.

«В селе Головчино работы выполняются очень быстро и качественно. Из 95 поврежденных домовладений осталось восстановить 10», — отметил советник главы региона Валентин Демидов.

Подрядные организации уже начали ремонтировать домовладения в селе Солохи. Согласно предварительным подсчетам, там пострадали 54 объекта. Как уточнил Демидов, разрушения носят разный характер. У кого-то из местных жителей нужно залатать дыры в заборе, а у некоторых придется полностью восстанавливать дома.