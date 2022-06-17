Более 10,5 тысячи жителей Красного Луча лишились электричества после удара «Точкой-У» со стороны ВСУ

В результате удара ВСУ ракетой комплекса «Точка-У» по Красному Лучу Луганской Народной Республики 10 572 жителя остались без электричества и 2130 — без газа. Об этом сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на главу администрации Красного Луча Сергея Рыбальченко.

«В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба — разрушенных домов, выбитых окон и так далее», — рассказал он.

Администрация оперативно организовала подвоз воды и вывоз людей в безопасное место, обеспечили их питанием, добавил Рыбальченко. По его словам, власти Красного Луча провели «все необходимые мероприятия для сохранения жизни и здоровья» жителей.

ВСУ ударили по Красному Лучу накануне, в 18:30, с направления Артемовска. На заводе радиоэлектроники начался пожар, стали рваться снаряды, осколки разлетались по городу, повреждая машины и выбивая стекла домов. Под удар 16 июня также попала Кременная ЛНР — по ней днем выпустили 20 снарядов со стороны Северска.