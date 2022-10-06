Более 100 жителей ЛНР погибли в результате атак ВСУ с середины февраля | 360°

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Более 100 жителей ЛНР погибли в результате атак ВСУ с середины февраля

СЦКК сообщил о гибели более 100 жителей ЛНР от атак ВСУ с февраля

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Вооруженные силы Украины с 17 февраля 2022 года выпустили по территории ЛНР свыше десяти тысяч различных снарядов. В результате их атак за это время погибли более 100 мирных жителей. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«Всего противником по населенным пунктам республики применено более десяти тысяч боеприпасов различного калибра», — сказано в заявлении представительства в Telegram.

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В частности, речь идет о ракетах тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» (2497 снарядов), американской РСЗО HIMARS (348 ракет), 155-миллеметровых артиллерийских орудиях (69 снарядов).

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Ведомство добавило, что за указанных период погиб 101 человек, еще 314 получили ранения.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее главными целями стали защита жителей в Донбассе, а также денацификация и демилитаризация страны.

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