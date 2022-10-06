Более 100 жителей ЛНР погибли в результате атак ВСУ с середины февраля | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 100 жителей ЛНР погибли в результате атак ВСУ с середины февраля СЦКК сообщил о гибели более 100 жителей ЛНР от атак ВСУ с февраля РИА «Новости».

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины с 17 февраля 2022 года выпустили по территории ЛНР свыше десяти тысяч различных снарядов. В результате их атак за это время погибли более 100 мирных жителей. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«Всего противником по населенным пунктам республики применено более десяти тысяч боеприпасов различного калибра», — сказано в заявлении представительства в Telegram.

Реклама

В частности, речь идет о ракетах тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» (2497 снарядов), американской РСЗО HIMARS (348 ракет), 155-миллеметровых артиллерийских орудиях (69 снарядов).

Реклама

Ведомство добавило, что за указанных период погиб 101 человек, еще 314 получили ранения.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее главными целями стали защита жителей в Донбассе, а также денацификация и демилитаризация страны.

0 0 0 0 0 0