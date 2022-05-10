Более 100 украинских националистов уничтожили в результате наступления у Попасной в ЛНР

Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных полностью зачистила от украинских боевиков город Попасная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы НМ народной республики и подразделения ВС РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу ЛНР.

«В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, российские ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Украинская армия потеряла пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области.

По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники.

Накануне о том, что Попасная находится под контролем сил Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщил RT.