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    10 мая 2022, 11:41

    Более 100 украинских националистов уничтожили в результате наступления у Попасной в ЛНР

    Минобороны: Народная милиция и подразделения ВС РФ вышли на административную границу ЛНР

    Александр Иванов

    Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных полностью зачистила от украинских боевиков город Попасная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Бойцы НМ народной республики и подразделения ВС РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу ЛНР.

    «В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — подчеркнули в министерстве.

    Помимо этого, российские ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Украинская армия потеряла пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области.

    По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники.

    Накануне о том, что Попасная находится под контролем сил Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщил RT.