Важное 16 февраля 2023, 18:41 Более 100 российских военных вернули из украинского плена 16 февраля Минобороны сообщило о возвращении из плена 101 российского военнослужащего РИА «Новости»

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Новый обмен пленными провели российская и украинская стороны 16 февраля. На родину вернули 101 военнослужащего, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в плену бойцам грозила смертельная опасность. Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем военнослужащим, которых вернули их плена, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в министерстве.

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В последний раз Минобороны сообщало о возращении на родину российских военнослужащих 4 февраля. Тогда с подконтрольной Украины территории вернули 63 бойца. Им также оказали всю требуемую помощь. В состав группы освобожденных в тот раз включили лиц «чувствительной категории», отмечали в ведомстве. Их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям ОАЭ.