Россия вернула 110 пленных с Украины | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 21:14 Россия вернула 110 пленных с Украины Россия вернула на родину 110 пленных в результате обмена с Украиной РИА «Новости»

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Россия обменялась пленными с украинской стороной. В РФ возвратятся 110 человек, в том числе 72 российских моряка. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой», — уточнили в ведомстве.

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Украине передали 108 женщин-военнослужащих ВСУ. При это этом, как рассказали в пресс-службе Минобороны, две украинки отказались возвращаться на родину, так как захотели остаться в России.

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Сейчас всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь, отметили в министерстве. После возвращения в Москву, они пройдут лечение и реабилитацию в столичных клиниках.

Ранее о запланированном обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110 заявлял глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, среди возвращенных пленных будут 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.