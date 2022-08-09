Почти 100 польских наемников, а также 21 американец, воюющий на стороне ВСУ, уничтожены на Украине в период с 8 июля по 5 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также российские силы ликвидировали 36 бойцов из Канады, 33 — из Румынии. Больше всего наемников потеряла Польша: 99 из них уничтожены, 146 — выехали с Украины.

«За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что на Украину за прошедшие недели приехало еще 175 иностранных наемников, в том числе 81 человек из Грузии.

«В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, за последние сутки батальон 14-й механизированной бригады ВСУ лишился более 340 человек. Оставшиеся военные самовольно ушли с занимаемых позиций.