Более 100 европейских инструкторов будут обучать украинских бойцов в Великобритании

Для подготовки украинских военных в Великобританию направили инструкторов из Швеции, Канады и Нидерландов. Об этом говорится в материале издания Defence Express.

Сама Великобритания, как отмечается в статье, стала инициатором привлечения военных инструкторов из других стран. В общем число зарубежных военных составит около 120 человек. На британский полигон они прибудут уже к концу августа, отметила «Газета.ru».

При этом, как указано в материале, группа инструкторов из Швеции будет на полигоне с 12 августа по 31 декабря. Это при том, что подготовка 10 тысяч украинских военных должна закончится в октябре. Это может говорить о том, что Великобритания намерена обучать украинских военных и после выпуска первой партии боевиков.

Австралийский наемник Мэтт Ро ранее рассказал, что украинские командиры отправляют на передовую совсем неподготовленных людей. Сам Ро, по его словам, прошел обучение на военного инструктора. Однако опыта ведения боя у него нет. После окончания обучения австралиец ездил по центральным областям Украины и тренировал мужчин. Зачастую это была единственная полученная новобранцами подготовка перед отправкой на фронт, пояснил иностранец.