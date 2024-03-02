Спецоперация 02 марта 2024, 15:35 Более 100 дронов и пять ракет Storm Shadow уничтожили в зоне СВО за сутки ВС России уничтожили за сутки 107 дронов и 5 ракет Storm Shadow в зоне СВО РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации российские военные за сутки сбили 107 дронов ВСУ и пять крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — указали в ведомстве.

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На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей украинские боевики лишились 107 беспилотников.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военную технику и живую силу противника в 112 районах проведения СВО.

На Запорожском направлении десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ и захватили в плен украинских бойцов.

С начала проведения спецоперации ВСУ уже лишились 13 969 беспилотных летательных аппаратов, потеряли 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронемашин. Российские военные также уничтожили 575 самолетов, 267 вертолетов, 1227 боевых машин РСЗО, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов противника и 19 257 единиц спецтехники.