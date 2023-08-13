Спецоперация 13 августа 2023, 13:46 Более 100 человек за сутки эвакуировали из Купянского района Глава ОВА Синегубов: из Купянского района за сутки эвакуировали 111 человек РИА «Новости»

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За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, включая 36 детей и четырех инвалидов, написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, всем перемещенным оказывают необходимую помощь и уже обеспечили бесплатное проживание.

«В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа [вывезли] 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Синегубов.

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Он поблагодарил всех причастных к эвакуации и добавил, что людям оказывают необходимую помощь. По словам главы ОВА, жители Купянского района смогут рассчитывать на поддержку от «международных организаций».

Перемещение части населения Купянского района начали 9 августа. Глава района Андрей Канашевич уточнил, что под переселение подпадают жители 37 населенных пунктов. Российские военные продолжили успешное выполнение спецоперации. По словам руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, до Купянска бойцам осталось пройти несколько километров.