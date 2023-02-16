Спецоперация 16 февраля 2023, 13:53 Более 100 бойцов ВСУ уничтожили за сутки на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» в ходе спецоперации уничтожила более 100 военнослужащих противника на Краснолиманском направлении. Данные привели в Минобороны.

Российские военные нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в Луганской Народной Республике.

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Помимо этого, ВСУ потеряли на этом направлении три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу «Гвоздика».

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На Донецком направлении «Южная» группировка войск в ходе наступательных действий уничтожила до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки РСЗО HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины.

Кроме того, ВСУ лишились восьми автомобилей, двух гаубиц Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.