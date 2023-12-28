Спецоперация 28 декабря 2023, 20:51 «Более 10 выстрелов в минуту». В Британии рассказали о новейшем оружии России на Украине Daily Express: ВС России скоро применят новейшую гаубицу в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в ближайшее время начнут использовать новейшую гаубицу в зоне специальной операции. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Российская сторона оснащает свою армию вооружением с серьезной огневой мощью с начала украинского конфликта, отметили авторы материала.

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«У этих гаубиц дальность стрельбы 70 километров, они могут совершить более 10 выстрелов в минуту», — подчеркнули журналисты.

В Ростехе ранее сообщили, что гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. В скором времени ее запустят в серийное производство. Этот вид техники — значимая веха в развитии отечественной артиллерии, отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Концерн «Уралвагонзавод» ранее поставил российской армии партию новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Эти боевые машины оснастили дополнительной защитой от дронов-камикадзе.