Более 10 групп диверсантов ВСУ уничтожили при попытке попасть в российский тыл | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 15:12 Более 10 групп диверсантов ВСУ уничтожили при попытке попасть в российский тыл Минобороны: ВС России предотвратили нападение 12 диверсионных групп ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Николаево-Криворожском направлении за сутки остановили нападение 12 диверсионно-разведывательных групп. Вооруженные силы Украины лишились до 110 бойцов, сообщило Минобороны России.

«Были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — заявили в министерстве.

Реклама

Погибли до 110 украинских бойцов. Российские военные также уничтожили 14 автомобилей и восемь боевых бронированных машин.

Реклама

ВС РФ отбили атаки в районе трех населенных пунктов Херсонской области — Качкаровка, Садок и Пятихатки. На позиции российских военных напали подразделения ВСУ численностью до трех ротных тактических групп. Под ответным огнем нападавшие рассеялись и отступили.

С начала спецоперации Вооруженные силы России разбили более 7,1 тысячи единиц военной автомобильной техники украинских подразделений, свыше 6,4 тысячи танков и других броневиков, 3564 миномета и орудия артиллерии, 2470 беспилотников, 388 зенитных комплексов и другие виды техники.