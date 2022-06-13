Более 10 человек пострадали от удара ВСУ по Буденновскому району Донецка

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Буденновского района Донецка достигло 13 человек. Также в Киевском районе ранение получил пожилой мужчина. Об этом глава городской администрации Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

В Буденновском районе от удара ВСУ пострадали уже 13 человек. Разрушения получили пять домов на улице 230-й Стрелковой дивизии и четыре здания на улице Полоцкой, сообщил мэр города.

Под обстрел попал и Киевский район Донецка. На улице Розы Люксембург пострадал мужчина 1967 года рождения, он получил осколочное ранение бедра. Снаряд также прилетел в крышу соседнего дома.

ВСУ в 13:15 также обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним четыре 155-миллиметровых снаряда. Спустя час украинские силовики снова обстреляли Куйбышевский район города, выпустив 25 ракет из «Градов», сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

В результате обстрела ВСУ на Майском рынке Донецка погибли мать и ребенок. Ранее «360» публиковал видео с места. Штаб теробороны ДНР сообщал о росте числа жертв до трех человек.