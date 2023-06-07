07 июня 2023, 12:22
Бойцы ЗВО продвинулись на Купянском направлении
Командир расчета гаубицы Д-30 заявил о продвижении пехоты ЗВО на Купянском направлении
Подразделения Западного военного округа (ЗВО) продвинулись на Купянском направлении. Об этом заявил командир расчета гаубицы Д-30, который помогает пехоте, в комментарии РИА «Новости».
«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям», — сказал собеседник агентства.
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Сослуживец военного с позывным Поплавок сообщил, что расчеты гаубиц огнем оказывают активную поддержку пехотинцев. Он объяснил, что главная цель — не допустить прорыв противника.
Ранее Минобороны России заявило, что группировка «Запад» за 24 часа ликвидировала порядка 40 военнослужащих и семь единиц техники Украины на Купянском направлении. Кроме того, российские бойцы помешали деятельности четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Специальная военная операция РФ на Украине
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