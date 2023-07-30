Спецоперация 30 июля 2023, 22:33 Бойцы ЗВО пообщались с близкими из Подмосковья через телемост МО: в зоне спецоперации провели телемост между бойцами ЗВО и их родными в Подмосковье РИА «Новости»

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В зоне специальной военной операции провели телемост между бойцами Западного военного округа и их близкими из Подмосковья. Видео с впечатлениями военнослужащих разместило в Telegram-канале Минобороны.

Военные впервые за долгое время пообщались с родными и близкими по видеосвязи, имея возможность в реальном времени посмотреть на них через экран.

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«Пообщались с родственниками и близкими, которых давно не видели. Удалось телемост сделать, хотя бы увидеть их через экран. Эмоции самые какие только есть вышли. Радость то, что поговорили, зарядились маленько энергией. Хоть через экран, но так все-таки что-то свое, близкое, родное», — заявил военный с позывным Баритон.

После завершения мероприятия родные бойцов РФ задали командованию все волнующие их вопросы, а также подробнее узнали об условиях службы своих близких.

Ранее жители Коломны передали 16,5 тонны гуманитарного груза на передовую. Как заявил глава городского округа Александр Гречищев в беседе с «360», в зоне спецоперации бойцам важно знать, что с их родными все в порядке, семьям военнослужащих выделяют большое внимание.