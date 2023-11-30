Спецоперация 30 ноября 2023, 13:51 Бойцы «Запада» получили награды за уничтожение украинского Leopard 1A5

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Военнослужащие группировки войск «Запад» получили награды за ликвидацию украинского танка Leopard 1A5 на Купянском направлении. Церемония состоялась прямо в зоне спецоперации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По машине немецкого производства попали с первого выстрела из ПТРК. Повторный удар превратил спецтехнику, переданную ВСУ всего несколько недель назад, в груду металла.

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За первый уничтоженный Leopard серии 1А5 бойцам вручили медали «За отвагу» и сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Военные отметили, что этот танк, несмотря на хвалебные комментарии ВСУ, выслеживается как и любая другая цель.