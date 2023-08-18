Спецоперация 18 августа 2023, 01:15 Бойцы ВСУ заминировали тела своих сослуживцев и бросили их при отступлении РИА «Новости»: ВСУ заминировали брошенные тела своих сослуживцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Солдаты ВСУ заминировали тела погибших товарищей при отступлении из Новоселовского в ЛНР. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российского военнослужащего — заместителя командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

Как отметил военный, украинские бойцы минируют не только дома и подвалы, но и трупы своих погибших сослуживцев.

Реклама

«Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — рассказал Птичка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Территория смыслов» заявил об активном продвижении российской армии на Купянском направлении. По его словам, в этом районе ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов.

В среду, 16 августа, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что ВСУ начали терять все больше солдат на Купянском направлении. По его словам, это связано с увеличением числа безуспешных контратак ВСУ, слабой подготовкой мобилизованных, нехваткой медикаментов и эвакуационных групп. Военный эксперт заверил, то процентное соотношение безвозвратных потерь на этом направлении начало приближаться к 50%.