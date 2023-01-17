Спецоперация 17 января 2023, 00:03 Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен Командир танковой ротой российских войск рассказал о ползущих в плен украинских боевиках РИА «Новости»

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Украинские боевики на южном участке проведения спецоперации стали чаще сдаваться в плен, понимая всю безвыходность своего положения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир танковой роты российских войск.

Он подчеркнул, что со стороны противника на передовой находятся представители территориальной обороны, а за их спинами, в качестве заградительных отрядов, находятся националистические батальоны.

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«Настроение противника в целом плачевное. Потихоньку они начинают сдаваться. Пять человек пришли сами. <…> Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли», — рассказал командующий.

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Украинские войска отвели часть сил с линии соприкосновения в Запорожской области, заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, командование ВСУ перебросило войска в направлении Соледара и Артемовска. Оставшиеся на месте приступили к возведению оборонительных укреплений, готовясь защищать занятые позиции.