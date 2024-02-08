Спецоперация 08 февраля 2024, 07:52 Бойцы ВСУ стали чаще дезертировать из-за остановки помощи США NYT: оставшиеся без помощи США бойцы ВСУ стали чаще дезертировать Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские военнослужащие стали чаще дезертировать на фоне прекращения поддержки со стороны США. На это обратил внимание капитан ВСУ, член разведывательного подразделения с помощью дронов Олег Войцеховский. Его слова привела газета The New York Times.

«Это случается, но мы все равно должны выполнить свои задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — констатировал он.

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Солдаты ВСУ покидают поле боя из-за неуверенности в будущих поставках снарядов, отметило издание.

О том, что в рядах украинских вооруженных сил наступил небольшой снарядный голод, журналистам ранее говорил и военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Он также спрогнозировал, что весна и лето 2024 года станут переломным периодом в спецоперации, временем решающих сражений. ВСУ планируют новое контрнаступление, и целью ВС России будет уничтожение живой силы противника, перехват инициативы и выполнение собственных задач, подчеркнул Глазунов.