Спецоперация 13 июля 2023, 03:00 Бойцы ВСУ соорудили плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен ТАСС: боевики ВСУ переплыли Днепр на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен ВС РФ Freepik

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Украинские военные построили из подручных средств самодельный плот, чтобы попасть в плен к российским бойцам в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В ходе разведки военнослужащие России взяли в плен двух украинских солдат. Оба националиста не хотели на Ореховское направление в Запорожской области, куда их намеревалось отправить руководство. По этой причине военные соорудили плот из подручных материалов и переплыли на левый берег Днепра, чтобы попасться бойцам ВС РФ.

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Ранее пленный украинский солдат рассказал, почему намеренно сдался российским военнослужащим. По его словам, старшие командиры ВСУ наплевательски относятся к войскам. Украинские бойцы часто не спали по несколько дней, их позиции постоянно подвергались обстрелам. При этом «смелое» командование не принимало участие в боях и «прохлаждалось в квартирах Херсона».

Кроме того, украинские войска испытывали трудности с продовольствием и обмундированием. Их кормили едой плохого качества, иногда с истекшим сроком годности.