Спецоперация 28 августа 2023, 00:02 Бойцы ВСУ разочаровались в контрнаступлении — СМИ Aftenposten: бойцы ВСУ не верят в победу из-за провального контрнаступления РИА «Новости»

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Бойцы украинской армии пессимистично оценивают контрнаступление и не верят в победу. Об этом сообщило издание Aftenposten.

Согласно данным СМИ, многие солдаты Вооруженных сил Украины называют противостояние на отдельных участках фронта «украинским Вьетнамом». На фоне происходящего на фронте мало кто из бойцов ВСУ верит в победу.

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«Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы», — привело издание слова участников боевых действий.

Ходом украинского контрнаступления недовольны и американские власти. При этом Правительство США не собирается искать решений для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Политическая элита Соединенных Штатов полагается на стратегическое терпение и считает его лучшим оружием, заявил журналист Дэвид Игнейшес.