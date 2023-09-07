Спецоперация 07 сентября 2023, 18:18 Бойцы ВСУ разочаровались в кассетных боеприпасах NYT: западные кассетные боеприпасы не помогают ВСУ в контрнаступлении unsplash.com

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Поставляемые Западом кассетные боеприпасы не помогают ВСУ в контрнаступлении. Они неэффективны против российских оборонительных укреплений, рассказали украинские военные изданию The New York Times.

Такие снаряды не помогают в преодолении главных препятствий, в том числе траншей и бункеров. Кассетные боеприпасы эффективны только против войск, размещенных на открытой местности, заявили жураналистам военнослужащие ВСУ.

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Особенность таких снарядов заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации: от пяти до 14 бомб могут вообще не разорваться. В таком случае они представляют собой мины, которые останутся угрозой для мирных жителей даже после завершения конфликта.

О том, что кассетные боеприпасы принесут украинской армии больше вреда, чем пользы, ранее заявил и журналист Саадаин Гардези. Он пояснил, что их использование может быть опасно для украинской армии из-за недостатка информации о ситуации на поле боя.