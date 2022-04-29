Бойцы ВСУ пытались сбежать с позиций, нанося на бронетехнику букву Z

Некоторые военные ВСУ пытались сбежать со своих позиций на заводе Ильича в Мариуполе, наносили на бронетехнику букву Z — символ российской спецоперации. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

Журналист побывал на заводе Ильича в Мариуполе, который теперь освобожден от военных ВСУ.

«Вокруг разбитой колонны украинской техники очень много солдатских вещей и боеприпасов. И мы заметили очень интересную деталь. Номер принадлежит армии Украины, но при этом для того, чтобы выбраться, нарисовали букву Z», — рассказал журналист.

На территории завода обнаружили также две разбитые машины ВСУ. Украинские военные, как предполагается, пытались совершить маневр, когда попали в засаду. В результате они помешали друг другу.

Военнослужащие ВСУ, как уточняется, разместили технику на находящейся рядом с заводом территории пожарной части, но ее, как и позиции украинских националистов, ликвидировали.

Ранее российские военные обнаружили партию вооружения, которое оставили украинские боевики при отступлении. На складе боевиков обнаружили в общей сложности порядка тысячи единиц разного оружия. В их числе было западное стрелковое оружие, в частности Javelin, NLAW и образцы немецких противотанковых ракет.