Спецоперация 02 апреля 2024, 14:49 Бойцы ВСУ пожаловались на тошноту от взрывов новых российских авиабомб UnHerd: бойцы ВСУ не выдержали ударов российских планирующих авиабомб Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские войска в зоне проведения спецоперации применили планирующие авиабомбы нового типа, которые вызвали у выживших солдат ВСУ проблемы со здоровьем. Это оружие способно не только прорвать оборону Украины, но и сломить моральный дух ее бойцов, заявила обозреватель британского сайта UnHerd Бетани Эллиотт.

Полиция Харьковской области сообщила, что по объектам энергетики ударили планирующими бомбами нового типа — чем-то средним между управляемыми бомбами и ракетами. Их оснастили крыльями и системой наведения. Вооруженные силы России использовали такие бомбы в прошлом году, но теперь, по словам Бетани Эллиотт, нарастили производство и стали применять гораздо чаще.

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«Планирующие бомбы, уничтожающие многоэтажные здания одним ударом, трудно сбить. Они способны разрушить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух; опытные солдаты жаловались на рвоту, сотрясение мозга и контузию, вызванную таким мощным оружием», — сказала она.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат пожаловался, что система ПВО не способна сбивать российские ФАБ-500. Он сказал, что предназначенные для обезвреживания ракет снаряды бесполезны в случае атак фугасными авиабомбами.