Спецоперация 08 января 2024, 15:43 Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия на Восточном фронте Le Point: ВСУ не хватает оружия и снаряжения на Восточном фронте Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские бойцы, которые находятся на Восточном фронте, пожаловались на недостаточное количество оружия и усталость. Об этом сообщил французский журнал Le Point.

Один из бойцов ВСУ заявил о необходимости срочно решить проблему. По его словам, украинцам не хватает боеприпасов и снаряжения, войска недоукомплектованы, а участники сражений испытывают истощение.

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На этом фоне, как подчеркнули в Le Point, усиливается давление со стороны российских военных, которые превосходят украинских по численности. Отмечается, что Украина находится в таком же критическом положении, которое наблюдалось в самом начале противостояния.

Ранее украинец, управляющий системой ЗРК Stinger, рассказал о новой тактике России с использованием тепловых ловушек на поле боя. По его словам, это создает большие проблемы для западного вооружения.