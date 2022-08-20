Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку одежды и предметов первой необходимости

Украинские боевики испытывают серьезную нехватку военной формы и предметов первой необходимости, несмотря на поддержку со стороны западных стран. Об этом сообщило издание NBC News.

На побережье Черного моря, сообщили журналисты, открылся импровизированный рынок, на котором можно купить необходимую экипировку для военных.

«Там украинцы могут найти тактическое снаряжение, футболки, ботинки, униформу, аптечки и предметы первой необходимости», — говорится в статье.

Бывший таксист Дмитрий Казмирчук, который ныне занимается подбором экипировки для военных, сообщил, что у ВСУ есть не все необходимое, поскольку они не были готовы к боевым действиям.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что группа украинских военных добровольно сдалась в плен после переписки в мессенджере.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявлял, что крупные потери ВСУ заставили киевский режим направить на передовую не прошедших полный курс обучения мобилизованных граждан.