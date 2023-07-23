23 июля 2023, 22:22
Бойцы ВСУ пожаловались на большие потери при контрнаступлении
Kyiv Post: за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения
В рядах Вооруженных сил Украины наблюдаются большие потери, боевой дух украинских военных упал из-за безуспешных попыток контрнаступления. Об этом бойцы ВСУ рассказали газете Kyiv Post.
«Я не думаю, что это продвижение стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — рассказал собеседник издания.
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По словам другого военного, его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что бойцов ВСУ учили захватывать, но не удерживать. Он также отметил, что в украинской армии теряют по 4-5 человек каждые сто метров.
ВСУ могут начать новую фазу контрнаступления в конце июля, а продлиться до середины августа. Украинские подразделения уже ведут работу по разминированию полей, сообщал член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владмир Рогов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о провале украинского контрнаступления. По его словам, потери личного состава украинских войск уже превысили 26 тысяч человек.
ВСУ
Украина
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