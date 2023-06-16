Спецоперация 16 июня 2023, 05:28 Бойцы ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские националисты оказались в засаде российских военных под Новобахмутовкой. Об этом сообщил представитель силовых ведомств ДНР, передал ТАСС.

«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — сказал источник агентства.

Реклама

Представитель объяснил, что в плен сдались военные 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Формирование отправили в атаку без оптимальной поддержки артиллерии. Когда украинские боевики попытались совершить наступательные действия, то были ликвидированы.

Ранее экипажи двух украинских БМП перешли на сторону России из-за безразличия к ним украинского руководства. Когда командование ВСУ отказалось эвакуировать раненых украинских бойцов под Авдеевкой, они сдались в плен ВС РФ.