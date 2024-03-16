Спецоперация 16 марта 2024, 05:35 Бойцы ВСУ попали в огневой мешок при попытках прорыва российской границы Зарубин: бойцы ВСУ попали в огненный мешок при попытке прорыва границы РФ РИА «Новости»

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Украинские боевики, пытающиеся прорваться через российскую границу на территории Курской и Белгородской областей, попали в огневой мешок. Об этом рассказал журналист Павла Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок», — сообщили в сюжете.

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Российские войска дистанционно заминировали пути отхода формирований ВСУ.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, украинские боевики планировали дойти «чуть ли не до Белгорода», чтобы водрузить там флаг Украины и снять это на видео.

Ранее Зарубин сообщил, что российская разведка получила данные о возможных попытка прорыва границы ВСУ за две недели.

За минувшие трое суток бойцы ВСУ, пытающиеся пересечь границу России, потеряли в атаках более 1,5 тысячи боевиков.

Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области сняли на видео. На кадрах видно, как российские военные отбили попытку прорыва боевиков в районе населенного пункта Сподарюшино.