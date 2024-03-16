16 марта 2024, 05:35
Бойцы ВСУ попали в огневой мешок при попытках прорыва российской границы
Зарубин: бойцы ВСУ попали в огненный мешок при попытке прорыва границы РФ
Украинские боевики, пытающиеся прорваться через российскую границу на территории Курской и Белгородской областей, попали в огневой мешок. Об этом рассказал журналист Павла Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок», — сообщили в сюжете.
Реклама
Российские войска дистанционно заминировали пути отхода формирований ВСУ.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, украинские боевики планировали дойти «чуть ли не до Белгорода», чтобы водрузить там флаг Украины и снять это на видео.
Ранее Зарубин сообщил, что российская разведка получила данные о возможных попытка прорыва границы ВСУ за две недели.
За минувшие трое суток бойцы ВСУ, пытающиеся пересечь границу России, потеряли в атаках более 1,5 тысячи боевиков.
Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области сняли на видео. На кадрах видно, как российские военные отбили попытку прорыва боевиков в районе населенного пункта Сподарюшино.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама