Спецоперация 07 февраля 2023, 09:47 Бойцы ВСУ начали портить технику, чтобы не отправляться на передовую РИА «Новости»: в ВСУ портят военную технику, чтобы избежать отправки на передовую РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ пытаются спастись от участия в боевых действиях на передовой за счет испорченной техники. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости». Они сослались на документы, попавшие в распоряжение российских силовиков, и показания пленных.

Одним из источников информации авторы материала назвали рапорт погибшего на Артемовском направлении военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Тот обратился к командиру подразделения и сообщил, что его сослуживец преднамеренно портит радиорелейную станцию связи.

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Другим источником данных стали показания пленного солдата украинской армии. Его мобилизовали в Одессе. Он рассказал, что в его подразделении часто выходила из строя легкая бронированная техника — «Козаки». По словам пленного, никто не мог установить причину поломок.

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Авторы материала также привели данные западного издания Politico. Журналисты этого информагентства ранее сообщали, что солдаты ВСУ неоднократно выступали против решений командиров. По данным журналистов Politico, члены украинской армии часто напивались и вели себя неподобающим образом, а некоторые оставляли позиции.