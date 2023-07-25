Спецоперация 25 июля 2023, 05:40 Бойцы ВСУ начали накапливать силы для штурма Днепра Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ накапливают силы в районе для штурма Днепра РИА «Новости»

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Украинские националисты в Снигиревке копят силы для штурма Днепра. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в этой местности явно подготавливают форсирование речного препятствия. Об этом свидетельствуют силы и средства, которые перевозят в направлении Снигиревки. Барбашов отметил, что все необходимые данные уже передали командованию ВС РФ.

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«Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск», — сказал глава.

Еще в июне стало известно, что националисты Украины изменили тактику контрнаступления и предприняли фланговые удары на Южно-Донецком направлении. Тогда украинские войска накапливали силы в Великоновоселковском районе для ввода новых подразделений на поле боя.