05 июля 2023, 20:39
Бойцы ВСУ начали массово отказываться от штурмов
Советник Пушилина Гагин рассказал о массовом дезертирстве ВСУ и отказе идти на штурм
Случаи массового дезертирства зафиксировали в рядах Вооруженных сил Украины. Военные отказываются участвовать в «мясных» штурмах, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.
«Украинская 28-я механизированная бригада, второй батальон, четвертая группа полностью не вышли на штурмовые мероприятия, мотивируя тем, что практически вся техника дала отказ. <…> Сейчас это нам стало известно из радиоперехватов, это информация украинская. <…> Это просто саботаж из страха попасть в мясорубку», — сказал он.
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Гагин связал участившиеся штурмы ВСУ с приближающимся саммитом НАТО и желанием киевского режима предоставить хорошие результаты к его началу.
Накануне Национальная гвардия Украины открыла огонь по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядом с селом Серебрянка в ДНР. Такие меры предприняли для того, чтобы предотвратить дезертирство.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ, поэтому самовольно покидают места военной службы на Запорожском направлении.
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