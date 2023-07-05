Спецоперация 05 июля 2023, 20:39 Бойцы ВСУ начали массово отказываться от штурмов Советник Пушилина Гагин рассказал о массовом дезертирстве ВСУ и отказе идти на штурм РИА «Новости»

Читать 360tv в

Случаи массового дезертирства зафиксировали в рядах Вооруженных сил Украины. Военные отказываются участвовать в «мясных» штурмах, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.

«Украинская 28-я механизированная бригада, второй батальон, четвертая группа полностью не вышли на штурмовые мероприятия, мотивируя тем, что практически вся техника дала отказ. <…> Сейчас это нам стало известно из радиоперехватов, это информация украинская. <…> Это просто саботаж из страха попасть в мясорубку», — сказал он.

Реклама

Гагин связал участившиеся штурмы ВСУ с приближающимся саммитом НАТО и желанием киевского режима предоставить хорошие результаты к его началу.

Накануне Национальная гвардия Украины открыла огонь по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядом с селом Серебрянка в ДНР. Такие меры предприняли для того, чтобы предотвратить дезертирство.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ, поэтому самовольно покидают места военной службы на Запорожском направлении.