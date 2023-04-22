Спецоперация 22 апреля 2023, 18:43 Бойцы ВСУ начали бросать оружие и уходить с боевых позиций в ДНР Основатель ЧВК Пригожин: в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди бойцов ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Бойцы Вооруженных сил Украины начали поднимать бунт в Часовом Яре и Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщили в его пресс-службе в Telegram-канале.

Он прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Артемовск до 9 мая. Пригожин заверил, что подарков в День Победы вагнеровцы не собираются никому делать. Не суеверные, пояснил он.

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«В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — подчеркнул основатель ЧВК.

Как сообщил портал Nation News со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны, бойцы группы «Вагнера» за прошедшие сутки выбили украинские подразделения из трех кварталов в западной части Артемовска.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в регионе военные ВСУ массово переходят на российскую сторону.