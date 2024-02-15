Спецоперация 15 февраля 2024, 12:55 Бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого российского командира Бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ Хищника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взятые в плен украинские военные помогли в эвакуации получившего ранение командира российского подразделения морпехов с позывным Хищник. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По информации источника, эпизод произошел во время штурма Новомихайловки в начале февраля. Бойцы 155-й бригады Тихоокеанского морского флота провели атаку на позиции противника, в которой Хищник получил ранение дроном-камикадзе, однако не отказался от руководства подразделением.

Реклама

Благодаря ухудшившимся погодным условиям командира удалось эвакуировать с поля боя, ВСУ не смогли использовать FPV-беспилотники и аэроразведку.

«Обездвиженного Хищника помогали нести до точки эвакуации в том числе попавшие солдаты ВСУ, которых российские военные захватили в плен в бою», — написали авторы публикации.

Командир морпехов в настоящее время находится в медучреждении, его жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что группа украинских военных добровольно сдалась в плен в Запорожской области.