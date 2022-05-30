Бойцы ВСУ дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области

Украинские солдаты дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области. Оба раза они потерпели поражение, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что бойцы ВСУ намеревались прорваться и захватить плацдарм, чтобы отрезать Запорожскую область от Херсонской. В итоге украинские войска лишились как минимум 70 военнослужащих.

«Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой», — подчеркнул Стремоусов.

Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских войск. Ранее замглавы военно-гражданской администрации сообщил, что регион закрыл границу с подконтрольными Украине областями. Как пояснил Стремоусов, местные жители могут выехать только в Крым или освобожденную часть Запорожской области. Такое решение власти объяснили мерами безопасности.