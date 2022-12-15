Спецоперация 15 декабря 2022, 12:25 Бойцы ВСУ бросили позиции под Марьинкой РИА «Новости»: бойцы ВСУ бежали под Марьинкой после удара ВС России Telegram

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ВС РФ вынудили бойцов ВСУ под Марьинкой бросить позиции и спасаться бегством. Об этом сообщило издание РИА «Новости».

Издание рассказало, что группа бойцов «Викинг» Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий «Мста-Б». Такие действия заставили бойцов ВСУ обратиться в бегство.

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В распоряжении издания оказались кадры с тепловизора. На них показано, как снаряды калибра 152 миллиметра поражают украинские позиции. Сразу после этого ВСУ начали бежать. Однако вместо того, чтобы уклоняться от взрывов и осколков, они продолжают двигаться к лесу.

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«Это может быть признаком крайней усталости или приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения», — отметили военнослужащие.

Днем 15 декабря стало известно, что вооруженные силы России на 80% освободили Марьинку. Информацию об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ВС РФ приступили к финальному штурму этого населенного пункта. А военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, предположил, что Марьинку и Артемовск могут освободить от контроля ВСУ уже до конца этого года.