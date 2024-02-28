28 февраля 2024, 08:38
Бойцы ВСУ бежали из Ласточкино при освобождении поселка ВС России
Минобороны показало кадры с бегством ВСУ из Ласточкино
Украинские бойцы бежали из поселка Ласточкино в ДНР, продолжая обстреливать его из «Градов» и минометов. Кроме того, они использовали кассетные боеприпасы, заявил военнослужащий ВС России с позывным Енисей. Минобороны представило видео с отступлением ВСУ.
По словам Енисея, российские военнослужащие продолжают давить бойцов ВСУ на этом направлении. Сейчас они разместились в администрации Ласточкино.
«Противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции», — пояснил Енисей.
Он напомнил, что ВСУ регулярно применяют запрещенные фосфорные боеприпасы.
Ранее в группировке ВСУ «Таврия» заявили, что украинские военные оставили Степовое и Северное на Авдеевском направлении. Поселок Ласточкино перешел под контроль России 26 февраля.
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