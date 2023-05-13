Спецоперация 13 мая 2023, 02:05 Бойцы ВС России сожгли танк Leopard ВСУ под Соледаром Безсонов: российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении flickr

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Танк Leopard Вооруженных сил Украины ликвидировали на Соледарском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки „Леопард“», — написал он.

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По словам военнослужащего, боевая машина подорвалась на противотанковой мине и «разулась». Украинские военные хотели оттащить танк, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его с помощью ручных противотанковых гранат. Все атаки противника на Соледарском направлении были отбиты, отметил Безсонов.

По данным Минобороны, средства российской ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области. Также они смогли перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Поставленные Украине немецкие танки Leopard будут легко уничтожать российские военные. Для этого в их арсенале есть противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки, сообщала газета Bild.